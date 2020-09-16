Sen Çal Kapımı 10. son bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Sen Çal Kapımı 10. son bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Sen Çal Kapımı dizisinin 10. son bölümü ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst etti. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. İşte Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

FOX ekranlarında her çarşamba takipçileriyle buluşan Sen Çal Kapımı, 10. son bölüm ile yayınlandı. Kerem Bursin ile Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı dizinin heyecan dolu son bölümünde, Serkan, Ferit'i bir an önce saf dışı bırakmaya çalıştı. Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başladı. İşte Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden gelişmeler.

SEN ÇAL KAPIMI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı, ekranlardaki yeni bölümün sona ermesinden kısa bir süre sonra yayınlanacak.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin ve Ferit'in evlenme kararı Serkan ve Eda'yı altüst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit'i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor.

Serkan'ın asıl derdi Eda'nın hayatından çıkmaması. Ama Eda'nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan'ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.