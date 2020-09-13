Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Eda’nın kararı Selin’i şaşırtıyor!

Sen Çal Kapımı 10. bölüm için yayınlanan 2. fragman izleyicileri daha heyecanlandırdı. Yeni fragmanda; Eda'nın Selin'e yaptığı "evleniyoruz" duyurusu hem Serkan'ı hem de Selin'i şok ediyor. Eda, Selin'a karşı artık kartlarını açık oynuyor.

SEN ÇAL KAPIMI 10. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir.

Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.