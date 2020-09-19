Sen Çal Kapımı 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serkan, Eda’ya aşkını ilan ediyor

SEN ÇAL KAPIMI 11. BÖLÜM 2. FRAGMAN
Oyun bitti. Şimdi gerçek aşk zamanı! #SenÇalKapımı'nın yeni fragmanı yayında! @sencalkapimi__ pic.twitter.com/DFdqMulevw
— FOX (@FOXTurkiye) September 19, 2020
SEN ÇAL KAPIMI 11. BÖLÜM 1. FRAGMAN
Biz buna aşkla inatlaşmak diyoruz. #SenÇalKapımı‘nın yeni bölüm fragmanı yayında! pic.twitter.com/uayBnxXJcd
— Sen Çal Kapımı (@sencalkapimi__) September 16, 2020
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit’i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor.
Serkan’ın asıl derdi Eda’nın hayatından çıkmaması. Ama Eda’nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan’ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.