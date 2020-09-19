Sen Çal Kapımı 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serkan, Eda’ya aşkını ilan ediyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Eda, oyunun bittiğini zannedip yurt dışına giderken Serkan kalbinin sesini dinlemeye karar verdi ve Eda’ya aşkını ilan etti.

SEN ÇAL KAPIMI 11. BÖLÜM 2. FRAGMAN

SEN ÇAL KAPIMI 11. BÖLÜM 1. FRAGMAN

Biz buna aşkla inatlaşmak diyoruz. #SenÇalKapımı‘nın yeni bölüm fragmanı yayında! pic.twitter.com/uayBnxXJcd — Sen Çal Kapımı (@sencalkapimi__) September 16, 2020

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit’i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor.

Serkan’ın asıl derdi Eda’nın hayatından çıkmaması. Ama Eda’nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan’ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.