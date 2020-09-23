Sen Çal Kapımı 11. son bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Sen Çal Kapımı 11. son bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Ekranların en fazla izlenen dizilerinden olan Sen Çal Kapımı, bu akşam 11. son bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin son bölümünde, Eda ile Serkan'ın arasındaki anlaşma biterken, Eda Serkan'dan uzaklaşmak için burs kazandığı İtalya'ya doğru yola çıkmaya karar verdi. Eda'nın İtalya'ya gittiğini öğrenen Serkan ise ona yetişti ve aşkını itiraf etti. İşte Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SEN ÇAL KAPIMI 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Sen Çal Kapımı dizisinin 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı, ekranlara gelen son bölümün bitiminden kısa bir süre sonra yayınlanması bekleniyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin, Serkan'a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit'i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan'ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda'nın onu istemediğinden. Eda, Serkan'dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.

Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda'nın Serkan'a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir.

Eda'nın Serkan'dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda'ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan'a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.