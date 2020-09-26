Sen Çal Kapımı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Sen Çal Kapımı 12. bölümde neler olacağı merakla beklenirken 12. bölümün 2. fragmanı yayınlandı. "Eğer sen buraya Eda için döndüysen, Eda'yı da alırım giderim" sözleri dikkat çekti.

SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜM 1. FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin, Serkan'a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit'i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan'ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda'nın onu istemediğinden. Eda, Serkan'dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.