Sen Çal Kapımı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI
#EdSer çiftinde beklenmedik olaylar yaşanıyor. #SenÇalKapımı‘nın yeni bölüm fragmanı yayında. @FOXTurkiye pic.twitter.com/fc15ik1rVI
— Sen Çal Kapımı (@sencalkapimi__) September 26, 2020
SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜM 1. FRAGMANI
Beklenen itiraflar geldi! #SenÇalKapımı'nın aşk dolu fragmanı burada. @sencalkapimi__ pic.twitter.com/M7WTVOkyJk
— FOX (@FOXTurkiye) September 23, 2020
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selin, Serkan'a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit'i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan'ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda'nın onu istemediğinden. Eda, Serkan'dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.