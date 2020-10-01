Sen Çal Kapımı 12. son bölümde neler yaşandı?
SEN ÇAL KAPIMI 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için. Bir de ailelerden saklama meselesi var.
Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.
SEN ÇAL KAPIMI 13. BÖLÜM FRAGMANI
“Sen ne zaman istersen ben sana nefes olurum.” #SenÇalKapımı‘nın aşk dolu fragmanı yayında. @foxturkiye pic.twitter.com/OUtUIMmu6O
— Sen Çal Kapımı (@sencalkapimi__) September 30, 2020