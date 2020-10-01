Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan gerçekleri öğrenecek mi?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dün akşam izleyiciyle buluştu ve yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda; Serkan'ın annesi ve babası gerçekleri oğullarına söylemek istiyor. Eda ve Serkan ise birbirlerine gitgide bağlanırken, Eda'nın, Serkan'a söylediği 'Sen ne zaman istersen ben sana nefes olurum' sözleri dikkat çekiyor. İşte Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı...

SEN ÇAL KAPIMI 13. BÖLÜM FRAGMANI

“Sen ne zaman istersen ben sana nefes olurum.” #SenÇalKapımı‘nın aşk dolu fragmanı yayında. @foxturkiye pic.twitter.com/OUtUIMmu6O — Sen Çal Kapımı (@sencalkapimi__) September 30, 2020

SEN ÇAL KAPIMI 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda'da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda'nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda'nın aşık olduğunu duymak için. Bir de ailelerden saklama meselesi var.

Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan'la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda'nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.