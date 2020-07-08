Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sen Çal Kapımı 1. bölüm izle)

Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sen Çal Kapımı 1. bölüm izle)

Sen Çal Kapımı bu akşam ilk bölümüyle ekranlara merkaba dedi. Yaz dönemi dizilerinden olan ve Hande Erçel ile Kerem Bursin'in başrollerinde yer aldığı dizinin ilk bölümü beğeni topladı. Peki Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Çal Kapımı 1. bölüm izleme linki...

FOX ekranlarının yeni dizisi Sen Çal Kapımı bugünkü ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Dizinin yapımcılığını MF Yapım üstlenirken, yapımcısı ise Asena Bülbüloğlu. Yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor. Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bursin yer alıyor. Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm fragmanı ve ilk bölüm izleme sayfasını haberimizden görebilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin ilk bölümünün ekranlara gelmesinin ardından 2. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Dizinin 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 1. BÖLÜM İZLE

SEN ÇAL KAPIMI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda Yıldız, üniversitede bölüm birincisiyken son seneyi yurtdışında okumak üzere burs kazanmıştır, fakat son anda bursu kesilince Eda'nın hayatı altüst olur, üniversiteden atılır, lise mezunu kalır. Aylar boyunca, bursunu kesen Serkan Bolat'a ulaşmaya çalışır ama görüşemez. Halasının yanında çiçekçilik yapmaya başlar.

Bir gün Serkan Bolat'ın konuşma yapacağı yeri öğrenince yüzleşmek için karşısına çıkar. Birbirlerine kelepçeli olarak bir gün geçirmek zorunda kalırlar. Eda'nın fevriliği, birbirlerine duydukları nefret ve aralarındaki karşı konulmaz çekim onları uzun süre oynamak zorunda kalacakları bir oyuna sürükler.