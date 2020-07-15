Sen Çal Kapımı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sen Çal Kapımı 2. son bölüm izle)

Sen Çal Kapımı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sen Çal Kapımı 2. son bölüm izle)

Kerem Bursin ile Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geldi. İlk bölümünden itibaren ilgiyle takip edilen Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünde; Serkan Bolat uluslararası önemli bir yatırımı hakkında basın toplantısı yaparken Eda dudaklarına yapışınca toplantı dağıldı. Peki Sen Çal Kapımı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme linki...

FOX ekranlarının yeni dizilerinden Sen Çal Kapımı, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde; Serkan'ın prestiji kurtarılacak ve karşılığında Eda'nın üniversite son sınıf ödemesi yapılacak. Tek bir sorun var, birbirlerine bir anda aşık olduklarına aile ve arkadaşlarını ikna etmek. İşte Sen Çal Kapımı 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı…

SEN ÇAL KAPIMI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamıza yüklenecek.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 2. SON BÖLÜM İZLE

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Bolat uluslararası önemli bir yatırımı hakkında basın toplantısı yaparken Eda dudaklarına yapışınca toplantı dağıldı. Şimdi Serkan'ın kurtarması gereken bir prestiji var ve Eda da yaptığı hatayı düzeltmek zorunda. Çözüm basit: 2 ay boyunca nişanlı taklidi yapacaklar. Serkan'ın prestiji kurtarılacak ve karşılığında Eda'nın üniversite son sınıf ödemesi yapılacak. Tek bir sorun var, birbirlerine bir anda aşık olduklarına aile ve arkadaşlarını ikna etmek.

SEN ÇAL KAPIMI İLK BÖLÜM ÖZETİ

Eda Yıldız, üniversitede bölüm birincisiyken son seneyi yurtdışında okumak üzere burs kazanmıştır, fakat son anda bursu kesilince Eda'nın hayatı altüst olur, üniversiteden atılır, lise mezunu kalır. Aylar boyunca, bursunu kesen Serkan Bolat'a ulaşmaya çalışır ama görüşemez. Halasının yanında çiçekçilik yapmaya başlar. Bir gün Serkan Bolat'ın konuşma yapacağı yeri öğrenince yüzleşmek için karşısına çıkar. Birbirlerine kelepçeli olarak bir gün geçirmek zorunda kalırlar. Eda'nın fevriliği, birbirlerine duydukları nefret ve aralarındaki karşı konulmaz çekim onları uzun süre oynamak zorunda kalacakları bir oyuna sürükler.