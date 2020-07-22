Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sen Çal Kapımı 3. son bölüm izle)

Ekernaların en yeni dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kerem Bursin ile Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde; Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda’nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Peki Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Çal Kapımı 3. son bölüm izleme sayfası.

FOX’ta yayın hayatına başlayan Sen Çal Kapımı, bu hafta 3. bölümüyle ekranlara geldi. Romantik Komedi türündeki dizi ilk bölümlerinden itibaren beğeni toplarken, son bölümde yaşananlar merak konusu oldu. Sen Çal Kapımı’nın bu akşamki son bölümünde; Herkes Eda'nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat'lığından taviz verip Eda'nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda'nın kalbini mi kıracak? İşte Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

SEN ÇAL KAPIMI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızdaki link üzerinden izlenebilecek.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 3. SON BÖLÜM İZLE

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda'nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan'ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde… Herkes Eda'nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat'lığından taviz verip Eda'nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda'nın kalbini mi kıracak?