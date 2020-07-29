Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sen Çal Kapımı 4. son bölüm izle)

Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sen Çal Kapımı 4. son bölüm izle)

Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam 4. bölüm ile ekranlara geldi. Yayınlandığı ilk günden itibaren beğeni kazanan dizinin son bölümünde; Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Peki Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme linki...

FOX ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan ve bu hafta 4. bölüm ile izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı dizisinde yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölümünde Eda'nın arkadaşları ise Serkan'ın Selin'le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. İşte Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası…

SEN ÇAL KAPIMI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında hem haberimizden hem de aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 4. SON BÖLÜM İZLE





SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan'ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin'le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan'ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

Eda'nın arkadaşları ise Serkan'ın Selin'le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.