Sen Çal Kapımı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sen Çal Kapımı 5. son bölüm izle)

Sen Çal Kapımı dizisinin 5. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Beğeniyle takip edilen Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünde; Antalya’da birlikte geçirdikleri büyülü anlarda, Eda ve Serkan hiç ummadıkları kadar yakınlaşırlar. Peki Sen Çal Kapımı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme sayfası...

Kerem Bursin ile Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sen Çal Kapımı, bu akşam 5. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sen Çal Kapımı son bölümünde Serkan ile Eda’nın Antalya’da yakınlaşması heyecan yaratıyor. İkilinin macerasında son bölümde neler yaşandığını ve yeni bölüm fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Sen Çal Kapımı 6. bölüm fragmanı ve 5. son bölüm izleme linki…

SEN ÇAL KAPIMI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinde 6. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda olacak.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 5. SON BÖLÜM İZLE

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Önemli bir anlaşmaya imza atmak için Antalya'ya giden ekibi bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere oldukları için bir araya gelmek istemezler. Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda'ya düşer. Antalya'da birlikte geçirdikleri büyülü anlarda, Eda ve Serkan hiç ummadıkları kadar yakınlaşırlar.

Bu arada Kaan Karadağ'ın yaratacağı yeni bir kriz Eda için de bir test olacaktır. Serkan'ı kurtarmak için göze aldığı risk, ona olan duygularını fark etmesine de neden olacaktır. Serkan ise Eda'nın cazibesine giderek daha çok kapılmaktadır.