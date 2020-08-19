Sen Çal Kapımı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Serkan ve Eda arasında ipler geriliyor! (Sen Çal Kapımı 6. son bölüm izle)

Yayın hayatına kısa süre önce başlamasına rağmen izleyici kitlesini oluşturan Sen Çal Kapımı 6. bölümü yayınlandı. Eda, Serkan'ın yokluğunda, önemli bir müşteriye imkansız bir işi bir günde bitireceğine söz veriyor.
SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SEN ÇAL KAPIMI 6. BÖLÜM ÖZETİ
Serkan, Eda'yı paparazzilerden kurtarır. Hem de alacağı ödülü, Selin'le konuşmasını ve aylardır üzerinde çalıştığı sözleşmeyi umursamadan.
Eda, ilişkilerinin bambaşka bir boyut kazandığını düşünüyor artık. Ama gerçekten öyle mi? Ertesi gün Serkan Bolat ortadan yok oluyor, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Selin hariç! Eda çıldırıyor bunu öğrenince. Selin ise aşırı mutlu.
Eda, Serkan'ın yokluğunda, önemli bir müşteriye imkansız bir işi bir günde bitireceğine söz vermiş bulunur. Serkan ortaya çıkınca ofiste kavga gürültü giderek büyür. Ekip Eda ve Serkan tarafında ikiye bölünür. Eda bir taraftan Serkan'ın nereye kaybolduğunu öğrenmeye çalışırken bir taraftan da müşterinin işini yetiştirmeye çalışır. Serkan ile Eda arasındaki gerginlik birlikte sabahladıkları bir gecede son bulacaktır.