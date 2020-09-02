Sen Çal Kapımı 8. bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı geldi mi?

Sen Çal Kapımı 8. bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı geldi mi?

Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam 8. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. İşte Sen Çal Kapımı 8. son bölümde yaşananlar ve 9. bölüm fragmanı...

FOX ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı’nın yeni bölümünü heyecanla bekleyenler dizinin yayın saatinde Tv’ye kilitlendi. Ancak dizinin son bölümünü kaçırarak izleyemeyenler ise neler yaşandığını öğrenmek istiyor. İşte Sen Çal Kapımı 8. bölümde yaşananlar ve 9. bölüm fragmanı linki…

SEN ÇAL KAPIMI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Sen Çal Kapımı dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkte olacak.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda'yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda'sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan'a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda'ya “geri gel” diyemiyor.

Ferit, Serkan'la Eda'nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin'e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor. Bu sırada Serkanlar'ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…