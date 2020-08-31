Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! İşler ciddi…

Sen Çal Kapımı son bölümünde; Eda, Serkan'ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor ama Serkan'dan uzak durmak onun için çok zor. Serkan'ın doğum günü ise işlerin daha karışmasına neden oluyor. Sen Çal Kapımı'da 8. bölümün ilk fragmanının ardındna ikinci fragman da yayınlandı...

Sen Çal Kapımı’nın yayınlanan son bölümünde. Serkan, Eda'ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı. Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda'nın mutlulukla parlayan gözlerini fark ediyor ve gelişmeler birbirini kovalıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sen Çal Kapımı dizisinin 8. yeni bölüm ilk ve ikinci fragmanı yayınlandı.

8. BÖLÜM 2. FRAGMAN



8. BÖLÜM 1. FRAGMAN

SEN ÇAL KAPIMI 7. SON BÖLÜM İZLE

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda’ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda’nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa?

Eda, Serkan’ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan’dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan’ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor.

Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin’le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin'e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin'in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda’yı nasıl etkileyecek?