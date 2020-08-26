Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sen Çal Kapımı 7. son bölüm izle)

Sen Çal Kapımı bu akşam 7. son bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Serkan, Eda’ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda’nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Peki Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Çal Kapımı 7. son bölüm izleme ekranı...

Fox ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Sen Çal Kapımı bu akşam 7. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sen Çal Kapımı son bölümünde; Eda, Serkan'ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan'dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan'ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor. İşte Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

SEN ÇAL KAPIMI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki link üzerinden izlenebilecek.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 7. SON BÖLÜM İZLE

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda'ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda'nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa?

Eda, Serkan'ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan'dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan'ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor.

Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin'le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin’e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin’in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda'yı nasıl etkileyecek?