Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serkan, Eda’nın gönlünü almayı başarıyor
SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM 2. FRAGMAN
SEN ÇAL KAPIMI 9. SEZON 1. FRAGMAN
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM YAŞANANLAR
Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.
Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.
Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…