Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serkan, Eda’nın gönlünü almayı başarıyor

Yeni sezonda Fox TV’nin iddialı yapımlarından biri olan Sen Çal Kapımı dizisinin 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son fragmandan Serkan’ın, kendisine kızgın olan Eda ile arasını düzelttiği anlaşıldı. İşte Sen Çal Kapımı 9. sezon 2. fragmanı…

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM 2. FRAGMAN

SEN ÇAL KAPIMI 9. SEZON 1. FRAGMAN

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.

Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…