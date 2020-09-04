Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan kendini Eda’ya affettirmenin peşinde

Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan kendini Eda’ya affettirmenin peşinde

Sen Çal Kapımı dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Serkan, kalbini kırdığı Eda'ya kendini affettirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır ancak önce ortadan kaybolan Eda'yı bulması gerekiyor.

SEN ÇAL KAPIMI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMAN

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda'yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda'sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan'a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda'ya “geri gel” diyemiyor.

Ferit, Serkan'la Eda'nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin'e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar'ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…