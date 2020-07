Sen Çal Kapımı dizisinde hangi oyuncular var? Sen Çal Kapımı oyuncuları ve konusu…

Fox ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve bu hafta 2. yeni bölümüyle izleyici karşına çıkacak olan Sen Çal Kapımı dizisi ilgi görmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncuları ve konusu hakkındaki bilgiler ise internette sıkça araştırılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunu ve konusunu görebilir, diziden son haberleri takip edebilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.



HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yaptı. Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

Hande Erçel'in Oynadığı Diziler

Sen Çal Kapımı / Eda Yıldız / 2020

Azize / 2019

Halka / Müjde Akay / 2018

Siyah İnci / Hazal / 2017

Aşk Laftan Anlamaz / Hayat Uzun-Sarsılmaz / 2016-2017

Güneşin Kızları / Selin Yılmaz-Mertoğlu / 2015-2016

Hayat Ağacı / Selen Karahanlı / 2014

Çılgın Dersane Üniversitede / Meryem / 2014

Çalıkuşu / 2013 / Zahide

Tatar Ramazan / 2013

KEREM BURSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2000 yılında babasının işleri dolayısıyla önce İskoçya'ya ardından 2002 yılında on beş yaşındayken ABD'ye taşınıp Teksas'a yerleşti. Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas'ta birçok konser verdi. Liseyi Teksas’da bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Boston'a taşındı ve Emerson College’da oyunculuk eğimi aldı.

Üniversite bittikten sonra da Los Angeles'a taşındı oyunculuk yapmaya başladı. Her yıl yaz tatillerinde Türkiye’ye anneannesinin yanına geldi. Carolyn Pickman ve Eric Morris'ten iki yıl oyunculuk eğitimi aldı. Kuzeninin düğünü için İstanbul'a geldiğinde Gaye Sökmen ile tanıştı ve Türkiye’de de oyunculuk yapmaya başladı.

Kerem Bürsin ilk olarak 2013 yılında yayınlanan “Güneşi Beklerken” isimli dizide başrolde yer aldı. Emre Kınay ve Hande Doğandemir ile oynadığı dizi oldukça ilgi çekti ve ardından 2014 yılında Çağan Irmak’ın yönettiği “Unutursam Fısılda” adlı sinema filminde Mehmet Günsür, Hümeyra, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler ile başrolü paylaştı.

2017 yılının başında ekranlara gelmeye başlayan Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi kadrosunda da Ali Smith karakteri ile yeniden başrol oynamamıştır.

Kerem Bürsin şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Muhteşem İkili adlı dizide Mustafa Kerim Can nam-i diğer MKC karakterine hayat vermektedir. Kerem Bürsin 1.79 metre boyunda, 72 kilo ve İkizler burcudur.

Kerem Bürsin'in rol aldığı diziler ve filmler:

2006 – Rozar Man (Macalester) (Sinema Filmi)

2006 – Thursday (Grauss) (Sinema Filmi)

2007 – The Architec (Craig Belmont) (Sinema Filmi)

2008 – Killian (Lennox) (Sinema Filmi)

2010 – Sharktopus (Andy Flynn) (Sinema Filmi)

2010 – Kiss of Death (Sinema Filmi)

2013 – The Living Death (Sinema Filmi)

2013 – Palace of the Damned (Adam) (Sinema Filmi)

2013 /2014 – Güneşi Beklerken (Kerem) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Yiğit) (Sinema Filmi)

2014 – Unutursam Fısılda (Erhan) (Sinema Filmi)

2014 – Şeref Meselesi (Yiğit) (TV Dizisi)

2017 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Ali) (TV Dizisi)

2018 – Can Feda (Onur Keskin) (Sinema Filmi)

2018 – Yaşayamayanlar (İnternet Dizisi)