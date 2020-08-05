Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?

Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?

Sen Çal Kapımı dizisi bu akşamki yayın akışında yer almadı. Hande Erçel ile Kerem Bursin'in başrollerini paylaştığı dizinin 5. yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmedi. Dizi takipçileri ise dizinin neden yayınlanmadığını ve yeni bölüm tarihini merak etti. İşte Sen Çal Kapımı dizisinden son gelişmeler...

FOX ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Dizi takipçileri ise yeni bölümün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. İlk günlerden itibaren ilgiyle takip edilen diziler arasında yer alan Sen Çal Kapımı dizisinin neden yayınlanmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

SEN ÇAL KAPIMI NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Çal Kapımı dizisinin son olarak 5. bölüm fragmanı yayınlanmış ve bugün yeni bölümle ekranlarda olması bekleniyordu. Ancak yayın akışında dizinin tekrar bölümü olduğu görüldü. Sen Çal Kapımı dizisinin bayram tatili nedeniyle tekrar bölümü yayınlandığı tahmin ediliyor. Yeni bölüm ise önümüzdeki hafta ekranlara gelecek.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.

