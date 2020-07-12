Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm ne zaman?

Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm ne zaman?

Ekranların yeni dizilerinden Sen Çal Kapımı bu akşam ilk bölüm tekrarıyla yayınlanıyor. Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bursin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve dizinin oyuncu kadrosu gibi bilgiler haberimizde.

Sen Çal Kapımı bu akşam 1. bölüm tekrarıyla ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı dizisi beğeni toplamayı başarmıştı. Peki Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler ve konusu nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları…

SEN ÇAL KAPIMI 2. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan Sen Çal Kapımı dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü çarşamba akşamı ekranlara gelecek.

Kalbimizi bıraktığımız #SenÇalKapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00’de FOX’ta! pic.twitter.com/ovB2iAhUTV — Sen Çal Kapımı (@sencalkapimi__) July 9, 2020

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin başrolde. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.