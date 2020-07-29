Sen Çal Kapımı setinden paylaştı: Başıma gelen en güzel şey

Sen Çal Kapımı setinden paylaştı: Başıma gelen en güzel şey

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı dizide oyuncular serinlemek için sahilin yolunu tuttular. Dizide Engin Sezgin karakterine hayat veren Anıl İlter, eğlenceli anları sosyal medya hesabından duygusal bir açıklamayla paylaştı.

Anıl İlter'in yayınladığı karede Bige Önal, Başak Gümülcinelioğlu, Çağrı Citanak, Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer aldı. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın ayrılığından sonrasında çıkan Hande-Kerem cephesindeki aşk dedikodularını kaynatacak fotoğraf ikilinin hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hande Erçel'in leoparlı mayosu ve mutlu halleri ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

“EN GÜZEL ŞEY BU İNSANLAR”

Set ortamının keyifli ve oyuncuların arasındaki frekansın iyi olduğunu gösteren fotoğrafa Anıl İlter, “Son dönemde başıma gelen en güzel şey bu insanlar” notunu ekledi.

Anıl İlter'in paylaşımına Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal “Canımızsın canımız” yorumunu yaptı. ‘Sen Çal Kapımı' dizisinde Serkan Bolat'ın annesi Aydan karakterine hayat veren Neslihan Yeldan ise oyuncu arkadaşlarına “Fotoğrafınız güzel olsaymış” diyerek iltifat etmeyi seçti.