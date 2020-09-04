Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları ve konusu nedir?

2017'de vizyona giren Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bu akşam televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan bir kadının, gittiği dans okulundaki hocasıyla arasında yaşanan komik olayları anlatan filmde oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİNİN KONUSU

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel’in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül’ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor!

Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! “Şengül Dans Okulu”nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİNİN OYUNCULARI



– Binnur Kaya

– Demet Özdemir

– Uraz Kaygılaroğlu

– Okan Çabalar

– Bora Cengiz

– Nergis Öztürk

– Berat Yenilmez

– Meltem Gülenç

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul’un Maltepe ilçesinde çekilmiştir.