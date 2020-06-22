Sen Sağ Ben Selamet konusu ve oyuncu kadrosu… Sen Sağ Ben Selamet oyuncuları kimler?

Sen Sağ Ben Selamet konusu ve oyuncu kadrosu… Sen Sağ Ben Selamet oyuncuları kimler?

Son dönem Türk komedi filmleri arasında yer alan Sen Sağ Ben Selamet filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. 2016 yılında izleyiciyle buluşan Sen Sağ Ben Selamet filminin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde yer alıyor...

Sen Sağ Ben Selamet adlı Türk komedi filmde yolları kesişen üç kaçağın hikayesi anlatılıyor. Genel konusu ve oyuncu kadrosuyla Sen Sağ Ben Selamet’in detayları şu şekilde…

SEN SAĞ BEN SELAMET KONUSU

Üç kaçağın yolu sık sık kesişmektedir. Cezaevinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar'ı, Sivas Kapalı Cezaevi'ne götürecek nakil aracı, Selamet'i de memleketine bırakacaktır. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır; Goril Behlül. Araçlarının çarpışmasından sonra başlarından macera dolu komik olaylar geçecektir.

SEN SAĞ BEN SELAMET OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda ise Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar,Ayçin İnci, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Murat Kocacık, Müge Uzel, Gamze Aydoğdu, Emrah Özdilek ve Savaş Alp Başar yer alıyor.

Yapımcılığını Süreç Film, İnci Gündoğdu Ve İsmail Gündoğdu'nun yaptığı “Sen Sağ Ben Selamet” filminin yazarlığını ve yönetmenliğini Ersoy Güler üstleniyor.