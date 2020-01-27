Senan Kara kimdir? Senan Kara nereli ve kaç yaşında?

Senan Kara, 1978 doğumludur. Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Veronika karakteri ile hafızalara kazınan Senan Kara hakkında merak edilenler haberimizde... Senan Kara nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nermin karakterini canlandıran Senan Kara hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Senan Kara kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SENAN KARA KİMDİR?

Senan Kara, 9 Ağustos 1978 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümününde tamamlamıştır. 2000 yılında yayınlanan Karakolda Ayna Var dizisi ile ilk dizi oyunculuk deneyimini yaşayan Senan Kara; Yabancı Damat, Vatanım Sensin ve Kuzgun gibi yapımlarda rol almıştır.

2007 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Serhat Tutumluer ile evlenen Senan Kara bir çocuk annesidir.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nermin karakterine hayat veren Senan Kara, 1.74 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.

Senan Kara’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Doğduğun Ev Kaderindir (Nermin) (TV Dizisi)

2019 – Kuzgun (Kudret) (TV Dizisi)

2019 – Bilmemek (Sinema Filmi)

2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Kirya Veronica) (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (TV Dizisi)

2000 – Karakolda Ayna Var (TV Dizisi)