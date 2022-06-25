Senarist Gamze Özer hayatını kaybetti
'Sihirli Annem', 'Acemi Cadı', 'Hanımın Çiftliği', 'Kınalı Kar' gibi başarılı yapımlara imza atan film ve dizi senaristi Gamze Özer (47) hayatını kaybetti.
Pek çok dizi ve filmin senaryosunu kaleme alan senarist Gamze Özer, yaşamını yitirdi.
47 yaşında hayata veda eden Özer’in ölüm haberini televizyoncu Armağan Çağlayan Twitter hesabından verdi.
Çağlayan, “İnsanın nutku tutuluyor, inanamıyorum. Ahhhhh Gamze… Ahhhhhhh…. Sihirli Annem yetim kaldı…” mesajını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.
Armağan Çağlayan, senaristin ölüm nedenini soranlara “Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor” yanıtını verdi.
1975 yılında İzmir’de dünyaya gelen Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı eğitimi aldı.
Senaryosunu yazdığı film ve fiziler:
Sihirli Annem
Sihirli Annem Bir’iz
Hayatımın Rolü
Acemi Cadı
Dila Hanım
Maskeli Balo
Nefes
Kınalı Kar
Hanımın Çiftliği
Beni Unutma
Nefes