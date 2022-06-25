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Senarist Gamze Özer hayatını kaybetti

'Sihirli Annem', 'Acemi Cadı', 'Hanımın Çiftliği', 'Kınalı Kar' gibi başarılı yapımlara imza atan film ve dizi senaristi Gamze Özer (47) hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 12:49 - 25 Haziran 2022 Güncellenme:
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Senarist Gamze Özer hayatını kaybetti

Pek çok dizi ve filmin senaryosunu kaleme alan senarist Gamze Özer, yaşamını yitirdi.

47 yaşında hayata veda eden Özer’in ölüm haberini televizyoncu Armağan Çağlayan Twitter hesabından verdi.

Çağlayan, “İnsanın nutku tutuluyor, inanamıyorum. Ahhhhh Gamze… Ahhhhhhh…. Sihirli Annem yetim kaldı…” mesajını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Armağan Çağlayan, senaristin ölüm nedenini soranlara “Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor” yanıtını verdi.

1975 yılında İzmir’de dünyaya gelen Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı eğitimi aldı.

Senaryosunu yazdığı film ve fiziler:

Sihirli Annem

Sihirli Annem Bir’iz

Hayatımın Rolü

Acemi Cadı

Dila Hanım

Maskeli Balo

Nefes

Kınalı Kar

Hanımın Çiftliği

Beni Unutma

Nefes

Armağan Çağlayan dizi Ölüm Twitter