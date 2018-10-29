Şenay Gürler, oyuncudur. Birçok tiyatro, dizi ve filmde oynamış aynı zamanda seslendirme de yapmıştır. Ünlü oyuncu fenomen dizi Çukur'un oyuncu kadrosunda katıldığı iddialarıyla gündemde. Peki Şenay Gürler kimdir, kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncunun hayatı....

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Şenay Gürler’in en bilinen projeleri Mahsun Kırmızıgül’ün Mucize filmi ve Gülse Birsel’in Avrupa Yakası dizisidir. Birçok projede yer alan güzel oyuncu Şenay Gürler 28 Haziran 1966’da İzmir’de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü’nden mezundur. 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide Seniha Sultan Karakterini canlandırmıştır.

TİYATRO OYUNLARI

Kayıp : Craft Tiyatro – 2012

Savaş İkinci Perde Çıkacak : İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2007

Kocasını Pişiren Kadın : Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu – 2006

Ermişler Ya da Günahkarlar : Oyun Atölyesi – 2002

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim : Yeni Tiyatro

Parkta : Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu

Ödenmeyecek Ödemiyoruz : İzmir Sanat Tiyatrosu



FİLMLERİ

2016 Kasap Havası (film) (Leyla)

2014 Mucize (film)

2006 Çinliler Geliyor (Ayşe)

2006 İlk Aşk (Kısmet)

2005 Döngel Karhanesi (Sabahat)

2004 Korkuyorum Anne (İpek, Yön: Reha Erdem)



DİZİLERİ

Şahsiyet, (Nükhet), 2018, İnternet dizisi

İçerde (Leyla Işık) (2016)

Kış Güneşi (Leyla Demircan) (2016)

Kaçak Gelinler (Seniha Sultan) (2014)

Görüş Günü Kadınları (2013)

Hayat Devam Ediyor (Cennet Zeybek) (2011-2013)

Kolej Günlüğü (Yasemin) (2011)

Küçük Sırlar (Şebnem) (2010-2011)

Yeni Baştan (Elif) (2009)

Çemberin Dışında (Kamuran) (2008)

Acemi Cadı (Selda) (2006)

Avrupa Yakası (Fatoş) (2004-2009)

Şansa Bak (Neşe) (2004)

Biz Size Aşık Olduk (Güzin) (2002)

Cinlerle Periler (Ümran) (2001)

Eyvah Kızım Büyüdü (Hanım) (2000)

İkinci Bahar (Murat’ın annesi) (1999)

Kara Melek (Nesrin) (1996)

Çılgın Bediş (Emel) (1996)

Sahte Dünyalar (Şenay) (1995)

Kaygısızlar (Cazibe) (1994)

Sunuculuk

Çeşitli Belgesel ve Programlar (TRT İzmir Televizyonu)

Çeşitli Kültür Sanat Programları (TRT İstanbul Televizyonu)

Sen Olsaydın (Show TV)