Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında ve nerelidir?

Son olarak Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde rol alan ve Cemile karakterine hayat veren Şenay Gürler hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Şenay Gürler kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

Şenay Gürler, 28 Haziran 1966 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezundur. Öğrencilik döneminde İzmir Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk, TRT’de ise seslendirme yapmıştır.

Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Fatoş karakteri ile geniş kitlelerce tanınan Şenay Gürler; Mucize, İlk Aşk, Çinliler Geliyor, Korkuyorum Anne, Döngel Karhanesi, Kaçak Gelinler, Görüş Günü Kadınları, Kolej Günlüğü, Hayat Devam Ediyor, Küçük Sırlar, Çemberin Dışında, Yeni Baştan, Acemi Cadı, Biz Size Aşık Olduk, Şansa Bak, Eyvah Kızım Büyüdü, Kara Melek, İkinci Bahar, Çılgın Bediş, Sahte Dünyalar, Kaygısızlar ve Kış Güneşi gibi yapımlarda rol almıştır.

Şenay Gürler son olarak, Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde Cemile karakterine hayat vermişti. Şenay Gürler, 1.58 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.

Şenay Gürler’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2019 – Tanrı’nın Eli – Twotwo Producton & ŞAFT

2016 – Nereye Gitti Bütün Çiçekler? – Mam’art

2012 – Kayıp(oyun) – Craft Tiyatro

2011 – Ay Işığı Tarifesi – Nedim Saban Tiyatrosu

2010 – Çelik Manolyalar – Nedim Saban Tiyatrosu

2007 – Savaş İkinci Perde Çıkacak – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2006 – Kocasını Pişiren Kadın – Aysa Prodüksyon Tiyatrosu

1999 – 2003 – Dolu Düşün Boş Konuş – Oyun Atölyesi

2002 – Ermişler Ya da Günahkarlar – Oyun Atölyesi

2000 – Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim – Yeni Tiyatro

1991 – Parkta – Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu

1990 – Ödenmeyecek Ödemiyoruz – İzmir Sanat Tiyatrosu

Şenay Gürler’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize 2: Aşk (Cemile) (Sinema Filmi)

2019 – Hilal, Feza and Other Planets (Profesör Doktor) (Sinema Filmi)

2019 – Söz Vermiştin (Zeliha Seven) (Sinema Filmi)

2018 – Şahsiyet (Nükhet) (TV Dizis)

2018 – Lady Winsley (Lady Winsley) (Sinema Filmi)

2018 – Çukur 2. Sezon (Meliha) (TV Dizisi)

2017 – Seni Kimler Aldı (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Reyhan) (TV Dizisi)

2016 – İçerde (Leyla) (TV Dizisi)

2016 – Kış Güneşi (Leyla) (TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Necla) (Sinema Filmi)

2015 – Kasap Havası (Leyla) (Sinema Filmi)

2014 – Mucize (Cemile) (Sinema Filmi)

2014 – Kaçak Gelinler (Seniha) (TV Dizisi)

2013 – Görüş Günü Kadınları (Süreyya)(TV Dizisi)

2011-2013 – Hayat Devam Ediyor (Cennet Zeybek) (TV Dizisi)

2011 – Kolej Günlüğü (Yasemin) (TV Dizisi)

2010-2011 – Küçük Sırlar (Şebnem) (TV Dizisi)

2009 – Yeni Baştan (Elif) (TV Dizisi)

2008 – Çemberin Dışında (Kamuran) (TV Dizisi)

2006 – İlk Aşk (Kısmet) (Sinema Filmi)

2006 – Çinliler Geliyor (Ayşe) (Sinema Filmi)

2006 – Acemi Cadı (Selda) (TV Dizisi)

2005 – Döngel Karhanesi (Sabahat) (Sinema Filmi)

2004-2009 – Avrupa Yakası (Fatoş) (TV Dizisi)

2004 – Şansa Bak (Neşe) (TV Dizisi)

2004 – Korkuyorum Anne (İpek) (Sinema Filmi)

2002 – Biz Size Aşık Olduk (Güzin) (TV Dizisi)

2001 – Cinlerle Periler (Ümran) (TV Dizisi)

2000 – Eyvah Kızım Büyüdü (Hanım) (TV Dizisi)

1999 – İkinci Bahar (Murat’ın Annesi) (TV Dizisi)

1996 – Kara Melek (Nesrin) (TV Dizisi)

1996 – Çılgın Bediş (Emel) (TV Dizisi)

1995 – Sahte Dünyalar (Şenay) (TV Dizisi)

1994 – Kaygısızlar (Cazibe) (TV Dizisi)

Sunuculuk:

Çeşitli Belgesel ve Programlar (TRT İzmir Televizyonu)

Çeşitli Kültür Sanat Programları (TRT İstanbul Televizyonu)

Sen Olsaydın (Show TV)