Şener, Demet Akalın hakkında ilk kez konuştu: Keşke benim…

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Kendisine geçmiş olsun diyen basın mensuplarına hasta olmadığını hassas cildi için güneş kremi aldığını söyledi. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Şener, yogadan çıktığını üzerindeki kıyafetlerin yoga kıyafeti olduğunu belirtti. Geleceğe dönük yeni projeleri olduğunu söyleyen Şener “hep bana nasıl kendine bakıyorsun, nasıl bu kadargüzel kalıyorsun nasıl yaşıyorsun gibi sorular duyuyorum sürekli, bununla alakalı eksik gördüğüm ürünler var onu çıkartmayı düşünüyorum bakalım” dedi.

SAFARİ TURUNA ÇIKIYOR !

Çok yakında arkadaşlarıyla Kenya'da safari turuna çıkacağını söyleyen Şener “hayatım boyunca gerek iş gerekse özel yaşantımda çok seyahat ettim çok gezdim, iş dışında bir şeyler yapmak istedim ve kız arkadaşlarımla böyle bir program yaptık” dedi.

“BENCE İBRAHİM DE İSTİYOR”

İbrahim Kutluay ile 2 yıldır devam eden boşanma davası sorularına cevap veren Demet Şener “2 sene oldu boşanma davası başlayalı, artık ben boşanmış gibiyim. İbrahim de boşanmayı istiyor bence” dedi.

“KEŞKE BENİM HAYATIMLA UĞRAŞMASALARDI”

Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın, Demet Şener hakkında konuşmuş, Akalın, “Ona teşekkür ederim. Ben de onun gibi dul ve işsiz kalabilirdim” demişti. Geçtiğimiz ay Eşi Okan Kurt'dan boşanan Demet Akalın'ın sözleri hatırlatılınca Şener “Orası yukarısı ile benim aramda ben zamanında çok suçlandım, suçlu da değilim zaman her şeyi gösteriyor. Herkesin başına her şey gelebilir. Şuan mutluyken yarın mutsuz olabiliriz, çok paramız varken, yarın hiç paramız kalmayabilir mesleğimizi kaybedebiliriz yada bir uzuvumuzu kaybedebiliriz dünyanın binbirtürlü hali var o yüzden kimse ile uğraşmadım keşke benim hayatımla da uğraşmasalardı ama yapacak bir şey yok.

Kimsenin hayatı beni gerçekten ilgilendirmiyor, ben kendi hayatıma bakarım iki tane çocuğum var zaten herkes görüyor benim nekadar ilgili bir anne olduğumu. Ben hiçbir zaman bu konularda konuşmadım, o dönemlerde bu konular konuşulduğu zaman bile ben kendim değil avukatım cevap verdi. Siz benim 3. kişilere elim belimde cevap verdiğimi gördünüz mü hayır herkesin hayatı ve yaşadığı kendine hayatta her şey olabilir bunu bilelim bu yeter” dedi.