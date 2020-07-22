Senin Hikayen oyuncuları kimler? Senin Hikayen filmi konusu ne?

Senin Hikayen filmi sinemalarda izleyicilerle buluşmasının ardından televizyonda da seyirci karşısına çıkıyor. Filmi izlemek isteyenler Senin Hikayen konusunu merak ediyor. Ayrıca merak edilen konulardan biri Senin Hikayen oyuncuları kimler?

Senin Hikayen filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Timuçin Esen ve Selma Ergeç’in başrollerinde yer aldığı Senin Hikayen filmine dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki Senin Hikayen konusu ne? Senin Hikayen filmi oyuncuları kimler?

SENİN HİKAYEN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğuna Tolga Örnek'imn oturduğu Senin Hikayen filminin oyuncuları ve karakterleri şöyle;

Timuçin Esen

Selma Ergeç

Nevra Serezli

Sait Genay

İdil Fırat

Murat Serezli

Levent Can

SENİN HİKAYEN FİLMİ KONUSU

Hakan ve Esra evliliklerinin yedinci yılını tamamlayan, birbirlerini halen tutkuyla seven, 30’lu yaşlarında bir çifttir. Esra özel bir şirkette iyi bir kariyer sahibidir ve hatta yurt dışından iş teklifi almıştır. Müzik stüdyosu olan Hakan ise aldığı reklam, film projeleri ile ailesini geçindirmeye çalışan, sevgi dolu bir eştir. Hakan’ın annesi Meral’de ise kanser belirtileri baş göstermeye başlar, tedaviyi kabul eden Meral henüz torun sevmeden hayata veda etmemeye kararlıdır. Ama Esra ile Hakan da çocuk konusunda tereddütler yaşayan bir çifttir. Esra bir yandan kariyerini düşünür, bir yandan çocuk sahibi olmak kafasında soru işaretiyken, yaşam ikisine de güzel bir sürpriz yapar.