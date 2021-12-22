Sera Tokdemir: Doktor yatışıma karar verdi

Sera Tokdemir, gece rahatsızlanınca hastaneye gitti. Corona virüsü testi pozitif çıkan oyuncunun tedavisine hastanede devam edilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘Tozkoparan’ dizisinde rol alan Sera Tokdemir, corona virüsüne yakalandı.

İki doz aşılı olduğunu söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak temasta olduğu kişileri uyardı.

Instagram’dan konuyla ilgili açıklama yapan Tokdemir, “Gece çok kötü hissederek acile gittim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlayamayınca doktor yatışıma karar verdi. Ve az önce covid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın” dedi.

İlginizi Çekebilir DSÖ'den Türkiye de dahil sert Omicron uyarısı: Kendinizi hazırlayın