Sera Tokdemir kimdir? Sera Tokdemir kaç yaşında ve nerelidir?

Sera Tokdemir, 1981 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini İstanbul Çocukları dizisi ile yaşayan Sera Tokdemir hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Sera Tokdemir nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde rol alan ve Şükran karakterine hayat veren Sera Tokdemir hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Sera Tokdemir kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SERA TOKDEMİR KİMDİR?

Sera Tokdemir, 11 Nisan 1981 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'nda tamamlamıştır.

Üniversitede öğrenim gördüğü yıllarda okulun tiyatro grubuna dahil olmuş daha sonra ise Zirve Sanat Merkezi'nde Şan ve Tiyatro eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı İstanbul Çocukları dizisi ile yaşamış; Kertenkele, Analı Oğullu, Yüksek Giriş, Ben de Özledim, Hayat Devam Ediyor, Kapalı Çarşı, Kanıt ve Ey Aşk Nerdesin, Su ve Ateş, Bana Bir Soygun Yaz, Çakallarla Dans ve Aşk Geliyorum Demez gibi yapımlarda rol almıştır.

2003 yılında dönemin Beşiktaş kalecilerinden Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğnden Boran Göksel Gencer adında bir oğlu oldu. 2009 yılında eşinden ayrıldı.

Sera Tokdemir son olarak, Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde Şükran karakterine hayat vermişti. Sera Tokdemir, 1.68 metre boyunda, 51 kilo ve Koç burcudur.

Sera Tokdemir'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize 2: Aşk (Şükran) (Sinema Filmi)

2016 – Diriliş Ertuğrul (Marya) (TV Dizisi)

2014 – Kertenkele (Zehra) (TV Dizisi)

2014 – Analı Oğullu (Lal) (TV Dizisi)

2013 – Yüksek Giriş (Ece) (TV Dizisi)

2013 – Su ve Ateş (Sinema Filmi)

2013 – Ben de Özledim (TV Dizisi)

2012 – Bana Bir Soygun Yaz (Papatya) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – Hayat Devam Ediyor (Zeliha Bakırcı) (TV Dizisi)

2010 – Çakallarla Dans (Sinema Filmi)

2010 – 2012 – Kanıt (Zeynep) (TV Dizisi)

2009 – Kapalı Çarşı (Melek) (TV Dizisi)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Sibel) (TV Filmi)

2009 – Ey Aşk Nerdesin (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Geliyorum Demez (Şebnem) (Sinema Filmi)

2009 – İstanbul Çocukları (Ceren) (TV Dizisi)