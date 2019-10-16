Sera Tokdemir’den Ajda Pekkan paylaşımı

Kertenkele dizisindeki rolüyle geniş bir kitle tarafından tanına oyuncu Sera Tokdemir, yaptığı Ajda Pekkan paylaşımı ile ona olan hayranlığını gösterdi.

Mersin doğumlu 38 yaşındaki güzel oyuncu Sera Tokdemir’in kariyerinde şimdiye kadar pek çok dizi, film ve reklam projesi oldu. Üniversite eğitim biter bitmez evlenen ve altı yıl boyunca sürdürdüğü evliliğinden bir de çocuğu olan Sera Tokdemir, kariyerinde besteciliğiyle de ön plana çıkıyor.

USTA İSİMLERLE ÇALIŞTI

Tokdemir, geride bıraktığımız günlerde oğlu Bora ile magazin muhabirleri tarafından görüntülenmiş ve burada Ajda Pekkan’ın yeni albümünde bulunan bir şarkının bestesinin kendisine ait olduğunu söylemişti.

PAYLAŞIM GELDİ

Güzel oyuncu ve besteci Sera Tokdemir, instagram hesabının hikaye bölümünden Ajda Pekkan’la birlikte olduğu bir fotoğrafına yer vererek bu haberleri bir kez daha doğrulamış oldu. Tokdemir bu karenin üzerine aralarında geçen bir sohbeti de yazmayı ihmal etmedi. İşte o satırlar:

“Size bayılıyorum dediğimde, ben de sana diyecek kadar alçak gönüllü ve tekrar tekrar hayran olunası… Sizi çok seviyorum Ajda Pekkan”