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Serap Paköz ‘Gerçeğin Peşinde’ ile yeniden ekranlara dönüyor
Serap Paköz ‘Gerçeğin Peşinde’ ile yeniden ekranlara dönüyor
Serap Paköz'ün yapımcısı Acun Ilıcalı ile arasını düzeltti. Ünlü sunucu TV8'e geri döndü.
Magazin 1 Mart 2019 - 14:54

Serap Paköz’ün sunduğu ‘Gerçeğin Peşinde’ programının yapım şirketi Bloom Medya ile Acun Ilıcalı arasında geçtiğimiz Aralık ayında bir kriz yaşanmış ve Paköz’ün sunduğu program sona erdirilmişti.

Hafta içi her sabah 09.45’te yayınlanan program ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Bloom Medya’nın sahibi Uygar Ataş ile Acun Ilıcalı arasındaki krizin sona erdiği ve buzların eridiği öğrenildi.

‘Gerçeğin Peşinde’ Serap Paköz’ün sunumuyla 4 Mart Pazartesi günü 13.30’da yeniden ekranlarda olacak.

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