Serap Paköz’ü çıldırtan yorum

Geçen aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptıran ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturan Serap Paköz, yeniden bıçak altına yattığını, “Benim neyim eksik ki… Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş… Siz bir de bir hafta sonra görün” diyerek duyurmuştu.

Instagram hesabından operasyonun detaylarını anlatıp doktoruna teşekkür eden 56 yaşındaki sunucuya, “Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş…” şeklinde yorum yapıldı.

“BELEŞÇİLİK KİTABIMDA YAZMAZ”

Eleştirilere yanıt veren Paköz, “Ben, ‘Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin’ diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle…” dedi.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız yüz germe işlemi olan Fransız askılama yöntemi, Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemi olarak biliniyor.

Son olarak Seda Sayan, Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmiş ve görüntüsü sosyal medyaya damga vurmuştu.

Sayan ayrıca Liplift (dudak kaldırma) işlemi de yaptırmış, burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmıştı.

Sayan’ın burun ve dudağı arasındaki çöküntü sosyal medyanın diline düşmüştü.