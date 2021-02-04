Seray Kaya yeni yaşında babasının mezarındaydı… ‘Kara kızın 30 oldu’

Instagram hesabından paylaşım yapan Seray Kaya, “Babamı çok özledim… Kara kızın 30 oldu. Şimdi yeni yaşımı kucaklıyorum yanı başında. Canım babam, biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun” mesajını yazdı.

Seray Kaya’ya sevenleri paylaştıkları mesajlarla destek oldu.

2019 YILINDA VEFAT ETTİ

Seray Kaya’nın babası Hasan Kaya, 3 Şubat 2019’da kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Oyuncu yaşadığı büyük acıyı sosyal medyadan duyurmuştu.

“Babam… Hani derler ya babasının kızı… Ben tam da babasının kızıydım. Büyüdükçe sana benzemenin gururunu yaşadım. Ve evet, sen olmaktan gurur duydum ve hep duyacağım.”

“Sen her zaman bana merhameti, saygıyı, güçlü kalmayı öğrettin. Ben ağladığımda ”Arkanda dağ gibi baban var’ derdin. Hayatımın her zor anında gücümü senden aldım. Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti.”

“Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum.”