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Seray Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz’ın doğum gününü kutladı
Seray Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz’ın doğum gününü kutladı
Oyuncu Serenay Sarıkaya, bugün doğum günü olan sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımına "İyi ki varsın" yorumunu yaparak kalp ifadesi koydu.
Magazin 23 Nisan 2020 - 15:19

Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftten Sarıkaya, sosyal medyada aşkını ilan etti.

“İYİ Kİ VARSIN”

Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle aynı evde karantinada olan ikili, aşklarını sosyal medyaya da yansıttı. Serenay Sarıkaya, bugün doğum günü olan sevgilisinin Instagram’dan yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımının altına “İyi ki varsın” yorumunu yaptı

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