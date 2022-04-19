Seray Sever anne oldu! İşte ikizlerine verdiği isimler

Daha önce 8 kez tüp bebek tedavisi gören sunucu Seray Sever, ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Kızlarına Sofia ve Alya adını veren Sever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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2018 yılında Eray Sünbül ile nikâh masasına oturan Seray Sever bugün ikiz bebeklerini kucağına aldı.

Sabah saatlerinde Altunizade’de özel bir hastanede ameliyathaneye alınan Sever’in kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Seray Sever, ikizlerine Sofia ve Alya adını verdi.

DOĞUMA GÜNLER KALA BABASINI KAYBETTİ

Seray Sever, 8 Mart’ta babasının ölümü ile sarsılmıştı. Sunucu, Instagram’da karnı burnunda fotoğraflarının altına şu notu düşmüştü:

“Zaman hızla akıp geçiyor… Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi… Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız! Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için; diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için…”

“Yine de onun istediği ve beklediği şekilde yoluma devam edeceğim. Dimdik ve güçlü, yaşama sarılarak, anıları yaşatarak ve beklentilerini karşılayarak canım babam. Kızlarımız en büyük motivasyonum. Allah’ım onları lütfuyla, kolaylıkla, sağlıkla ve hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip etsin en büyük duam. Anne olmak isteyen her kadın için deneyimlerimi ve yolumu bir bir paylaşacağım.”

“Elimizden geleni yapalım ve gerisini Rabbim’e bırakalım. Son aylarda insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu kendi yaşadıklarımla anladım. İnsan acılarla büyüyor, evriliyor. Her şeye farklı bir perspektiften bakabilmek, inançlı olmak, evrende her şeyin enerji olduğu bilincinde olmak ve hiçbir şeyin kaybolmadığını idrak edebilmek dayanma gücü veriyor. Akıştayım, tevekküldeyim ve canım babam içimde yaşıyor. En güvenli yerde…”

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