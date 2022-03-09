Seray Sever babasına veda etti

Corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever (70), Bodrum'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Seray Sever ise ayakta durmakta zorlandı.

Yaşar ANTER

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Oyuncu ve sunucu Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Eral Tamer Sever dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sever’in cenazesi bugün öğle saatlerinde Ortakent Mahallesi’ndeki Kerem Aydınlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Cenaze törenine sekiz aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Seray Sever, annesi Serap Sever, eşi turizmci Eray Sünbül ve yakınları katıldı.

Seray Sever’in zaman zaman hıçkırıklara boğulduğu ve ayakta durmakta güçlük çektiği ve yakınlarının kollarında ayakta durabildiği görüldü.

“BÖYLE BİR BABAYA SAHİP OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM”

Annesi Serap Sever ile babasının mezarını çiçeklerle donatan Seray Sever’i sık sık eşi Eray Sünbül teselli etti.

Seray Sever babasını son yolculuğuna uğurlarken basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Babam bir hafta entübe edilmişti, ancak sonra iyileşti, servise çıktı. Ardından ben İstanbul’a gittim, ama ölüm haberini aldım. Çok üzüldüm. Dağ gibi adam kısa süre içerisinde gitti. Böyle bir babaya sahip olduğum için çok şanslıyım, Allah herkese böyle baba versin. Ancak ateş düştüğü yeri yakıyor. Çok üzgünüz, herkes sağlığına çok dikkat etsin. Bugün beni ve bizi yalnız bırakmayan siz basın mensuplarına ve yakınlarımıza teşekkür ediyorum. Başka ne diyebilirim ki” diye konuştu.

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