Seray Sever: Bodrum’da kendimi eve kapattım

Geçen günlerde hamile olduğunu duyuran sunucu ve oyuncu Seray Sever, Instagram hesabından karnı burnunda fotoğrafını paylaştı. Corona virüsü sebebiyle kendisini Bodrum'da eve kapattığını dile getiren oyuncu, takipçilerine, "Sağlığınıza dikkat edin, maskesiz dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

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2018 yılında Eray Sünbül ile nikâh masasına oturan Seray Sever’in bebek özlemi son bulmuş sunucu 4 aylık hamile olduğunu duyurmuştu.

48 yaşında hamile kalan Sever, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.

Şu sıralar Bodrum’da hayatını sürdüren Sever, hamilelik sürecini de takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak kardeşi Soner Sever ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan sunucu altına, “Kendisi can parçam kardeşim olur. Birçok yerde ‘eşi’ diye yazılmaktan muzdarip. Bu arada biz de şimdilik her şey yolunda çok şükür. Ne olur sağlığınıza dikkat edin, maskesiz çıkmayın. Resmen Bodrum’da kendimi eve kapattım çok az kişiyle temastayım ve ful sağlıklı vitaminli beslenme çabasındayım. Allah tüm hastalara acil şifalar versin. Özellikle anne adayları, bağışıklık sistemleri düşük olduğundan bu süreçte, dikkat dikkat dikkat! Allah’ım korusun” notunu düştü.

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