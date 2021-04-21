Seray Sever eşi Eray Sünbül’e olan aşkını böyle haykırdı

Seray Sever ile Eray Sünbül 2018’de nikâh masasına oturmuştu. Sünbül ile mutlu bir yaşam sürdüren Sever, evlilik yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı.

“NURUM, IŞIĞIM, RUH EŞİM”

Ünlü sunucu, Instagram hesabından eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayınladı. Seray Sever, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

“Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim, sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7.yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3. yılı. İyi ki sen. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ve ille de sen.”

Seray Sever’in yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni geldi. Bununla da yetinmeyen Seray Sever, daha sonra “Aşk” notuyla eşiyle peş peşe pozlarını paylaştı.

İşte Seray Sever ve eşinin pozları…





