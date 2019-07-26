Seray Sever’den tepki çeken ifadeler

Hakan Hatipoğlu ile birlikte program sunan Sever yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi oturdu. Hakan Hatipoğlu ‘insanların hayatları zor; ekonomik problem çeken var nasıl gülsün bu insan’ deyince Sever verdiği tepkiyle olay oldu. Sever’in yaptığı açıklamaya tepki yağıyor. İşte o sözler:

HAKAN HATİPOĞLU DA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

“Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor.Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım… En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin…” Hakan Hatipoğlu partneri Sever’in bu sözleri karşısında ne yapacağını şaşırdı.