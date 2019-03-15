Seray Sever’den yıllar sonra ‘detone’ ve ‘Ali Poyrazoğlu’ yorumu

Uzun bir süredir yapımcılık mesleğini sürdüren ve fazlaca ortalarda görünmeyen Seray Sever 2. Sayfa adlı magazin programına konuk oldu. Programda eski defterlerin açılması üzerine yıllar önce magazin gündemine damga vuran olaylarla ilgili de yorumlarda bulunan Sever, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

“CEBİMDEN 150 BİN DOLAR HARCADIM”

Programda on yılı aşkın bir süre önceki görüntüleri ekrana getirilen Seray Sever, detone olduğu anlarla ilgili şu itirafları yaptı: “O dönem albüm yapmak için stüdyoya girdim yanımda Sinan Akçıl vardı ve her aşamada destek oldu. Albüm için cebimden 150 bin dolar para harcadım ki şimdilerde stüdyoya girip müzik kaydı yapmak çok kolay sahne kısmına gelince orada da iyi bir vokalist buluyorsunuz ve işler yürüyor. Görüntüleri izleyince ben de çok kötü oldum ancak detone olduğumu izleyince bir günde kurdeşen döktüm ve onun travmasını ancak 10 yılda atlatabildim. O süreçte pek çok önemli isim bana destek oldu ve bu tarz bir durumun herkesin başına gelebileceğini söyledi. Sadece Yıldız Tilbe’yi hatırlıyorum benim için ‘o karga sesli’ şeklinde bir yorumda bulunmuştu.”

“ALİ POYRAZOĞLU AÇIKLAMASI”

Sever’in yıllar önceki görüntülerinin tartışıldığı programda sunucuların hatırlattığı bir başka görüntü de tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu ile yaşanan görüntüler oldu. Poyrazoğlu’nun kendisini bir anda kucakladığı ve herkesi şaşırtan bir harekette bulunduğu o görüntülerle ilgili olarak da: “Ali Poyrazoğlu bana sarıldı ve kaldırdı o dönemler sert bir tiptim sanırım yaptığım işler fazlaca dikkat çekiyor ve abartılıyordu. O dönem olay çok büyüdü ve kadın hakları dernekleri bile araya girdi ama o bir şov programıydı ve hareketi yapan kişi de Ali Poyrazoğlu ne onun kendisinden söz ettirmeye ihtiyacı var ne de hareketin arkasında başka bir sebep aramaya…” şeklinde konuştu.