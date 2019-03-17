Sercan Yıldırım’ın keyfi kaçtı
Son dönemde oynadığı futboldan çok aşk hayatı ile gündeme gelen Sercan Yıldırım, önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş turuna çıktı. AVM’de yer alan mağazaları gezen Yıldırım, çıkışta objektiflere yansıdı.
SARILARAK VEDALAŞTI
Giresunsporlu futbolcu Sercan Yıldırım önceki gün esmer bir kız arkadaşıyla görüntülendi. AVM girişinde kız arkadaşıyla arabasını bekleyen Yıldırım, arabası gelince kız arkadaşına sarılarak vedalaştı. Gazetecilerin kendisini görüntülediği fark eden futbolcu Sercan Yıldırım, arabasına binerek AVM’de uzaklaştı.