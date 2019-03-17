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Sercan Yıldırım’ın keyfi kaçtı
Sercan Yıldırım’ın keyfi kaçtı
Oyuncu Tuvana Türkay'ın eski nişanlısı Giresunsporlu futbolcu Sercan Yıldrım, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden futbolcunun keyfi kaçtı.
Emre ÇEVİK
Magazin 17 Mart 2019 - 10:28

Son dönemde oynadığı futboldan çok aşk hayatı ile gündeme gelen Sercan Yıldırım, önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş turuna çıktı. AVM’de yer alan mağazaları gezen Yıldırım, çıkışta objektiflere yansıdı.
SARILARAK VEDALAŞTI

Giresunsporlu futbolcu Sercan Yıldırım önceki gün esmer bir kız arkadaşıyla görüntülendi. AVM girişinde kız arkadaşıyla arabasını bekleyen Yıldırım, arabası gelince kız arkadaşına sarılarak vedalaştı. Gazetecilerin kendisini görüntülediği fark eden futbolcu Sercan Yıldırım, arabasına binerek AVM’de uzaklaştı.

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Son güncelleme: 11:06 - 17.03.2019
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