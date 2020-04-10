Sercan’dan Nisa’ya yemek jesti! Survivor’da açık arttırma oyunu nefes kesti!

Survivor'ın bu akşamki 41. yeni bölümünde açık arttırma oyunu nefesleri kesti. Ünlüler ile Gönüllüler arasında oynanan açık arttırmada Sercan'ın Nisa'ya yaptığı yemek jesti dikkatleri çekti. Sercan, Nisa'nın yemek yiyebilmesi için açık arttırmadan çekildiği anlar güne damgasını vurdu. İşte Survivor'da bu akşam oynanan açık arttırma oyununda yaşananlar...

İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği açık arttırma oyunu bu akşam da yapıldı. Acun Ilıcalı’nın yönettiği açık arttırma oyununda Sercan Yıldırım’ın Nisa Bölükbaşı’na yaptığı jest hem yarışmacıların hem de izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle son günlerde Sercan ile Nisa arasında aşk dedikoduları gündeme gelmişti. İşte Survivor’da bu akşamki açık arttırma oyununda yaşananlar…

SERCAN’DAN NİSA’YA JEST!

Yarışmacılar dominik pesosu ile yemekleri kazanabilmek için açık arttırma oyununda mücadele etti. Nisa’nın san sebastian cheescake’i için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan’ın daha sonra geri çekilerek ‘Nisa’ya kıyamıyorum, Nisa yesin’ demesi ilgiyle takip edildi. Sercan ardından takım arkadaşlarına da açık arttırmaya girmemeleri yönünde uyarılar yaptı. Sercan’ın Nisa’ya yaptığı bu jest günün en çok konuşulan konularından oldu.

ACUN ILICALI’DAN SERCAN VE NİSA HAKKINDA AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı, bugün yaptığı canlı yayında bu konuyla ilgili şunları söyledi: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA YEMEK İSYANI

Ünüler takımının son yapılan oyunu kazanması nedeniyle açık arttırma oyununa daha fazla parayla girmesi Gönüllüler takımının daha az yemek yeme durumunun ortaya çıkmasına neden oldu. Açlıkla mücadele eden yarışmacılar birbirinden güzel yemekleri görünce dayanamadı.

Açık arttırma oyununda yemekler için yapılan arttırmaya Ünlülere göre daha az paraları olduğu için katılamayan Gönüllüler takımı yarışmacıları isyan etti.

Açık arttırmada daha az yemek kazanan Cemal Can, Nisa, Ardahan, Evrim ve Yasin en fazla üzülen isimlerden olurken, son 5 yemek için yapılan arttırmada çeşitli yiyecekleri alarak oyundan boş dönmemeyi ve karnını doyurmayı başardı.

ÜNLÜLER TAKIMI YEMEKLERİ YEDİ!

Ünlüler takımı açık arttırmaya daha fazla dominik pesosuyla katılma hakkı olduğu için yemeklere daha fazla para harcadı ve karınlarını tıka basa dolduran taraf oldu.