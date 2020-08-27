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Serçelerin Şarkısı konusu ne? Serçelerin Şarkısı oyuncuları kimler?
Serçelerin Şarkısı konusu ne? Serçelerin Şarkısı oyuncuları kimler?
Serçelerin Şarkısı filminde Kerim’in gündelik hayatını, geçim derdini, ailesiyle yaşantısını anlatıyor. Peki Serçelerin Şarkısı konusu ne, oyuncuları kimler?
Magazin 27 Ağustos 2020 - 15:42

2008 yılında Berlin Film Festivalinde en iyi erkek oyuncu kategorisinde Gümüş Ayı ödülüne layık görülmüş olan film , Tahran dışında bir devekuşu çiftliğinde çalışan Amir ve ailesinin etrafında dönüyor.

SERÇELERİN ŞARKISI KONUSU NE?

Amir, sorumlusu olduğu çiftlikten kaçan bir kuş sebebiyle işsiz kalır ve işitme engelli kızının işitme cihazını tamir için Tahran’a gider.Hiç beklemediği bir iş kapısı açan şehir , karmaşası ve çeşit çeşit insanlarıyla dürüst ve cömert ve yumuşakbaşlı dünyasını ne kadar etkileyecektir.

SERÇELERİN ŞARKISI OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda Mohammad Amir Naji, Maryam Akbari, Kamran Dehghan, Hamid Aghazi, Schabnam Akhlaghi yer alıyor.

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