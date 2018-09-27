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Serdar Cebe, eşi Pınar Cebe ile yollarını ayırdı
Serdar Cebe, eşi Pınar Cebe ile yollarını ayırdı
Ünlü sunucu Serdar Cebe, diş hekimi eşi Pınar Cebe ile anlaşmalı olarak tek celse de boşandı. Çiftin kızları Zeynep Cebe'nin velayeti annede kalırken, çift birbirinden nafaka ve tazminat talep etmedi.
Fatma VURGUN
Magazin 27 Eylül 2018 - 10:06

Ünlü sunucu Serdar Cebe ve diş hekimi eşi Pınar Cebe, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandıkları öğrenildi.

ÇOCUKLARININ VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Ünlü sunucu Serdar Cebe ve diş hekimi eşi Pınar Cebe çifti, geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanmak istedi. Çift, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini beyan etti ve imzalanan protokole göre çiftin kızları Zeynep Cebe’nin velayeti anne Pınar Cebe’de kaldı.

NAFAKA TALEP ETMEDİLER

Çiftin, İstanbul’da bulunan evi, Pınar Cebe’ye devredilirken, çift birbirinden nafaka talebinde bulunmadı. Bunun yanı sıra Serdar Cebe, kızı Zeynep Cebe’nin bütün masraflarını karşılayacak. Ayrıca Pınar Cebe, boşandığı eşi Serdar Cebe’nin soyadını kullanmaya devam edecek. Çift’in özel bir bankada bulunan bir miktar birikmiş parası da ikili arasında bölündü.

Son güncelleme: 10:21 - 27.09.2018

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