Serdar Ortaç: Artık sen de herkes gibisin

Serdar Ortaç: Artık sen de herkes gibisin

Karantina günlerini evde tek başına geçiren Serdar Ortaç, can sıkıntısından mahallesindeki taksi durağına gitti. Yaptığı bu hareketle karantina kurallarına uymadığı için eleştirilen Ortaç burada çay içti ve sohbet etti.

“Ağabeylerim bana çay verdi” şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, durakta bulunan şoförlere, “Size biriken borcumu nasıl ödeyeceğim?” diye sorunca, bir şoförden “Ödemezsin olur biter” yanıtını aldı.

Ortaç neden dışarıya çıktığı yönünde gelen eleştiriler sonrasında sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve corona virüsü sonrası hayatın nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Ortaç, zenginliğin bu virüsten sonra hiçbir anlam ifade etmediğini şu sözlerle aktardı: