Serdar Ortaç: Artık sen de herkes gibisin
“Ağabeylerim bana çay verdi” şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, durakta bulunan şoförlere, “Size biriken borcumu nasıl ödeyeceğim?” diye sorunca, bir şoförden “Ödemezsin olur biter” yanıtını aldı.
Ortaç neden dışarıya çıktığı yönünde gelen eleştiriler sonrasında sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve corona virüsü sonrası hayatın nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Ortaç, zenginliğin bu virüsten sonra hiçbir anlam ifade etmediğini şu sözlerle aktardı: