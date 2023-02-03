Serdar Ortaç: Aşk acısı geçmez
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada takipçilerinden gelen aşk acısıyla ilgili soruları yanıtladı.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Serdar Ortaç, hayranlarıyla soru-cevap yaptı.
İrlandalı model Chloe Loughnan ile evlenip boşanan Ortaç, aşk acısıyla igili gelen soruya samimi bir dille yanıt verdi.
“AŞK ACISI GEÇMEZ”
Ünlü şarkıcı bir takipçisinin “Aşk acısı nasıl geçer?” sorusuna, “Aşk acısı geçmez, 25-35 gençlik yıllarında olur. Sonra bir bakarsın hiçbir işe yaramamış” ifadelerini kullandı.