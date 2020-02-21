Serdar Ortaç aşkını haykırdı
Serdar Ortaç, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 6 ay önce tek celsede boşandı. Ortaç, şimdilerde ise gönlünü Seçil Gür isimli şarkıcıya kaptırdı. Çift, önceki gün yakın arkadaşları Arto ile birlikte Levent’te bulunan bir AVM’de yemek yedi. Yemek esnasından Arto, Ortaç’ı soru yağmuruna tuttu.
“AŞIK MISIN?”
Serdar Ortaç'ın yakın dostu Arto, ünlü çifti çekti ve sorduğu sorularla bir magazin muhabirini aratmadı.Serdar Ortaç, Arto'nun “Aşık mısın?” sorusu karşısına “Evet” diyerek bağırdı.